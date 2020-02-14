Зеленский пообещал построить для крымчан «город-сад» на Херсонщине

Также президент Украины намерен выдавать переселенцам все документы уже на границе.



Киев. Украина. «Город-сад» предложил построить для покинувших полуостров крымчан президент Украины. Как сообщает ИА REGNUM, проект может быть реализован в Херсонской области.

Владимир Зеленский считает, что работы по строительству «города-сада» следует начать уже в этом году. Президент Украины пообещал, что переселенцев на границе с Крымом будут встречать «специальный хаб с развитой инфраструктурой» для комфортного прохождения контроля и качественные дороги. При этом на контрольном пункте крымчане будут сразу получать все необходимые документы для жительства и поступления в вузы на Украине.

За счет этих мер Владимир Зеленский рассчитывает «переманить» население отделившегося полуострова.

«Ты приезжаешь, а здесь – «город-сад». Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома», - отметил украинский лидер.

Напомним, Крым был потерян Украиной после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года. На полуострове был проведен референдум, по результатам которого подавляющее большинство жителей поддержало возвращение в состав России.

В Киеве результаты референдума не признают и сохраняют притязания на полуостров. Жителей пытались заставить вернуться на Украину, перекрыв подачу пресной воды по Северо-Крымскому каналу, отключив подачу электроэнергии и заблокировав поставки продовольствия. Российские власти оперативно решили эти проблемы.