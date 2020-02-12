СМИ сообщили, что ЦРУ и разведка Германии десятилетиями просматривали переписку чиновников 120 стран

Все они пользовались шифровальными приборами одной из швейцарских фирм.



Женева. Швейцария. ЦРУ и Федеральная разведслужба Германии с начала 1970 годов имели постоянный доступ к секретной переписке официальных лиц более чем 120 стран. Для этого использовались данные швейцарской фирмы Crypto AG, производившей шифровальное оборудование, пишет «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Документы об этом поступили, в частности, в распоряжение немецкой телекомпании ZDF и американской газеты The Washington Post. По их сведениям, Crypto AG получила за свои «услуги» миллионы долларов.

Доступ к секретным данным позволил разведслужбам США и ФРГ следить за планами и действиями лидеров Исламской революции в Иране в 1979 году, ливийских властей после взрыва на берлинской дискотеке «Ла Белль», а также аргентинцев в период конфликта с Великобританией из-за Фолклендских островов.

Кроме того, прослушивались сообщения дипломатов и чиновников многих других стран, в том числе Латинской Америки, Индии, Пакистана, Ватикана – всего более 120.

«Сотрудничество» германской разведки с Crypto AG закончилось в начале 1990-х годов, ее долю в компании выкупило ЦРУ. Само Центральное разведывательное управление продало акции шифровальной компании в 2018 году.

Добавим, власти Швейцарии в связи со скандальными публикациями начали расследование деятельности Crypto AG.