Эрдоган: Турция может признать геноцид индейцев в Америке

Такое заявление глава государства сделал в ответ на резолюцию сената США о геноциде армян.

Анкара. Турция. Реджеп Тайип Эрдоган не исключает возможность признания геноцида индейцев в США. Такое заявление президент Турции сделал в эфире одного из телеканалов, сообщает RT.

«Разве можно молчать об индейцах, говоря об Америке? Это позорная страница США», - подчеркнул глава государства.

Данное решение может стать ответом на резолюцию сената США, в которой говорится о геноциде армян в Османской империи, пояснил турецкий лидер. При этом Эрдоган предложил американским сенаторам изучить обнародованные Анкарой документы о событиях 1915 года.

Напомним, ранее сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую геноцид армян в Османской империи во время Первой Мировой войны.