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До 13 лет тюрьмы дали 9 каталонским лидерам референдума о независимости

16:14, 14 октября, 2019
Дарья Снидкова
До 13 лет тюрьмы дали 9 каталонским лидерам референдума о независимости
16:14, 14 октября, 2019
Дарья Снидкова
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#Испания\n#референдум\n#суд\n#Каталония\n#отделение Каталонии от Испании.
Фото: Reuters (Интерфакс)
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Главу автономии и его сторонников обвинили в мятеже, сепаратизме, подстрекательствах и махинациях.

Испания. Девять лидеров движения за отделение Каталонии от Испании получили тюремные сроки от 9 до 13 лет. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ВВС.

Суд признал чиновников виновными в участии в референдуме в 2017 году. Наибольший срок получил экс-замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас.

Еще троих человек признали виновными в неповиновении властям, они не отправятся в тюрьму, однако заплатят штраф.

Отмечается, что все 12 фигурантов дела заявили о своей невиновности.

Напомним, референдум о независимости Каталонии от Испании прошел в октябре 2017 года. Мадрид признал его незаконным. Против главы автономии Пучдемона и его сторонников были выдвинуты обвинения в сепаратизме, подстрекательстве к мятежу и финансовых махинациях.

16:14, 14 октября, 2019
Дарья Снидкова
82
0
#Испания\n#референдум\n#суд\n#Каталония\n#отделение Каталонии от Испании.

 

 

 


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