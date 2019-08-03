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Зарплата Зеленского на посту президента Украины составила чуть больше 70 тыс рублей в месяц

10:33, 03 августа, 2019
Дарья Саушина
Зарплата Зеленского на посту президента Украины составила чуть больше 70 тыс рублей в месяц
10:33, 03 августа, 2019
Дарья Саушина
121
0
#Украина\n#зарплата\n#власть и чиновники\n#сведения о доходах\n#финансы и деньги
Фото: president.gov.ua
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Из этой суммы порядка 14 тыс. рублей «съедают» налоги.

Киев. Украина. Зарплата президента Украины Владимира Зеленского до вычета налогов составила 28 тыс. гривен или порядка 70,8 тыс. рублей. Как пишет RT, из этой суммы 5 460 гривен (13,8 тыс. рублей) «съедают» налоги.

«Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и тому подобное) президенту Украины не установлено», — сообщили в Государственном управлении по делам главы государства.

СМИ отмечают, что такая же зарплата была и у предшественника Зеленского – Петра Порошенко.

10:33, 03 августа, 2019
Дарья Саушина
121
0
#Украина\n#зарплата\n#власть и чиновники\n#сведения о доходах\n#финансы и деньги

 

 

 


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