Зарплата Зеленского на посту президента Украины составила чуть больше 70 тыс рублей в месяц

Из этой суммы порядка 14 тыс. рублей «съедают» налоги.

Киев. Украина. Зарплата президента Украины Владимира Зеленского до вычета налогов составила 28 тыс. гривен или порядка 70,8 тыс. рублей. Как пишет RT, из этой суммы 5 460 гривен (13,8 тыс. рублей) «съедают» налоги.

«Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и тому подобное) президенту Украины не установлено», — сообщили в Государственном управлении по делам главы государства.

СМИ отмечают, что такая же зарплата была и у предшественника Зеленского – Петра Порошенко.