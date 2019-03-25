Председатель демократической партии Казахстана предложил переименовать ещё три города

Казбек Иса хочет присвоить Петропавловску, Павлодару и Семею имена казахских исторических деятелей.

Казахстан. В Казахстане предложили переименовать ещё три города. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

С такие предложением выступил заместитель председателя демократической партии «Ак Жол» («Светлый путь») Казбек Иса. Он хочет дать новые имена городам Петропавловск, Павлодар и Семей.

«Петропавловск надо назвать именем хана Абылая, а Павлодар — именем Кенесары, который боролся за независимость, а Семей — именем (общественного деятеля и ученого – прим.ред.) Алихана Букейханова», — сказал Иса.

Политик уточнил, что этого его личное мнение, но они обсудят эту идею с фракцией.

Напомним, что 19 марта 2019 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Его место занял Касым-Жомарт Токаев, который предложил переименовать Астану в Нур-Султан.