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Председатель демократической партии Казахстана предложил переименовать ещё три города

13:20, 25 марта, 2019
Диана Ворончихина
13:20, 25 марта, 2019
Диана Ворончихина
171
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#власть и чиновники\n#Казахстан\n#власть\n#столица
Фото: ru.wikipedia.org/Павлодар
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Казбек Иса хочет присвоить Петропавловску, Павлодару и Семею имена казахских исторических деятелей.

Казахстан. В Казахстане предложили переименовать ещё три города. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

С такие предложением выступил заместитель председателя демократической партии «Ак Жол» («Светлый путь») Казбек Иса. Он хочет дать новые имена городам Петропавловск, Павлодар и Семей.

«Петропавловск надо назвать именем хана Абылая, а Павлодар — именем Кенесары, который боролся за независимость, а Семей — именем (общественного деятеля и ученого – прим.ред.)  Алихана Букейханова», — сказал Иса.

Политик уточнил, что этого его личное мнение, но они обсудят эту идею с фракцией.

Напомним, что 19 марта 2019 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Его место занял Касым-Жомарт Токаев, который предложил переименовать Астану в Нур-Султан.

13:20, 25 марта, 2019
Диана Ворончихина
171
0
#власть и чиновники\n#Казахстан\n#власть\n#столица

 

 

 


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