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В Британии министры намерены потребовать отставки Терезы Мэй

09:57, 25 марта, 2019
Диана Ворончихина
09:57, 25 марта, 2019
Диана Ворончихина
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#политика\n#власть и чиновники\n#власть\n#Великобритания
Фото: Wikimedia Commons
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Они планируют озвучить это требование на встрече министров в понедельник, 25 марта.

Великобритания. Более 11 министров британского правительства хотят потребовать отставки премьер-министра Соединенного королевства Терезы Мэй. Как пишет «Интерфакс», они планируют озвучить это требование в понедельник, 25 марта.

Министры утверждают, что доверие в Мэй начало падать. Большинство из них хотят, чтобы на ее должности работал вице-премьер Дэвид Лидингтон.

Среди других возможных претендентов на премьерский пост называется имя нынешнего главы МИД Джереми Ханта и министра по делам окружающей среды Майкла Гоува.

«Кризис в британском правительстве разгорается на фоне приближения 29 марта, даты, на которую первоначально был запланирован выход Великобритании из ЕС. Однако ранее на этой неделе Мэй обратилась к ЕС с просьбой перенести Brexit на 30 июня», - говорится в сообщении агентства.

09:57, 25 марта, 2019
Диана Ворончихина
101
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#политика\n#власть и чиновники\n#власть\n#Великобритания

 

 

 


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