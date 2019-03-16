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Выборы президента стартовали в Словакии

12:00, 16 марта, 2019
Анна Торхова
12:00, 16 марта, 2019
Анна Торхова
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#выборы\n#президент\n#Словакия
Фото: pixabay.com
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На пост претендуют 13 кандидатов.

Братислава. Словакия. В Словакии 16 марта начались выборы президента. Об этом пишут «Известия».

Всего на пост главы государства претендуют 13 человек. Исходя из опроса жителей, СМИ выделяют трех кандидатов: замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича, экс-главу Верховного суда Штефана Гарабина и адвоката Зузану Чапутову.

Победителем станет тот, кто наберет 50% плюс 1 голос.

Нынешний президент страны Андрей Киска в выборах не участвует.

Окончательные результаты опубликуют 17 марта.

12:00, 16 марта, 2019
Анна Торхова
119
0
#выборы\n#президент\n#Словакия

 

 

 


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