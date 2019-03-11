Трамп собирается в полтора раза увеличить расходы на строительство стены на границе с Мексикой

Президент США планирует запросить у Конгресса в 2020 году 8,6 млрд долларов на эти цели.

Вашингтон. США. Дональд Трамп намерен попросить у Конгресса США в полтора раза больше денег на строительство стены на границе с Мексикой. Как пишет РБК, на 2019 год президент страны заявлял о сумме в 5,7 млрд долларов. На 2020 год он намерен запросить 8,6 млрд долларов.

Эта сумма в шесть раз больше, чем конгресс соглашался направить на строительство стены как в 2018-м, так и в 2019-м — 1,37 млрд долларов.

Зарубежные СМИ считают маловероятным, что конгресс, в палате представителей которого большинство у Демократической партии США, согласится с требованиями президента-республиканца.