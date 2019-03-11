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Трамп собирается в полтора раза увеличить расходы на строительство стены на границе с Мексикой

11:22, 11 марта, 2019
Дарья Саушина
11:22, 11 марта, 2019
Дарья Саушина
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#США\n#финансы и деньги\n#Дональд Трамп
Фото: pixabay.com
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Президент США планирует запросить у Конгресса в 2020 году 8,6 млрд долларов на эти цели.

Вашингтон. США. Дональд Трамп намерен попросить у Конгресса США в полтора раза больше денег на строительство стены на границе с Мексикой. Как пишет РБК, на 2019 год президент страны заявлял о сумме в 5,7 млрд долларов. На 2020 год он намерен запросить 8,6 млрд долларов.

Эта сумма в шесть раз больше, чем конгресс соглашался направить на строительство стены как в 2018-м, так и в 2019-м — 1,37 млрд долларов.

Зарубежные СМИ считают маловероятным, что конгресс, в палате представителей которого большинство у Демократической партии США, согласится с требованиями президента-республиканца.

11:22, 11 марта, 2019
Дарья Саушина
88
0
#США\n#финансы и деньги\n#Дональд Трамп

 

 

 


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