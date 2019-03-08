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Конгресс США одобрил запрет на признание Крыма российским

18:34, 08 марта, 2019
18:34, 08 марта, 2019
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#политика\n#США\n#Крым\n#геополитика
Фото: pixabay
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Комитет палаты представителей США по иностранным делам принял это решение единогласно.

США. Конгресс США одобрил запрет на признание Крыма российским. Как сообщает RT со ссылкой на законопроект, комитет палаты представителей Соединенных Штатов по иностранным делам принял это решение единогласно.

«Политика Соединённых Штатов состоит в том, чтобы не признавать притязания Российской Федерации на суверенитет над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами», — говорится в документе.

Отмечается, что «ни один федеральный департамент или агентство не может предпринимать какие-либо действия или оказывать какую-либо помощь, которая подразумевает признание притязаний Российской Федерации на суверенитет над Крымом», его воздушным пространством или территориальными водами.

Отметим, что президент США может отказаться от данного запрета, если «решит, что это важно для интересов национальной безопасности Соединённых Штатов».

18:34, 08 марта, 2019
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#политика\n#США\n#Крым\n#геополитика

 

 

 


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