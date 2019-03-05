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Госдеп отреагировал на приостановку Россией участия в договоре о ликвидации вооружения

09:50, 05 марта, 2019
Дарья Снидкова
09:50, 05 марта, 2019
Дарья Снидкова
309
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#Владимир Путин\n#США\n#Москва\n#международные отношения\n#ракеты\n#договор
Фото: Reuters
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Департамент назвал условия диалога с Москвой.

США. Госдеп США готов к переговорам с Россией по контролю над вооружением, но на определенных условиях. Так в департаменте отреагировали на подписание президентом Владимиром Путиным указа о приостановке договора о РСМД (договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) 4 марта, пишет RT со ссылкой на ТАСС.

Напомним, ДРСМД вступил в силу в 1988 году. Он предусматривал взаимную ликвидацию класса вооружений в США и СССР.

В феврале 2019 года Вашингтон заявил о нарушениях Москвой своих обязательств и приостановил участие в договоре. Россия обвинения опровергала, а также приглашала представителей Штатов ознакомиться с разработками, но Белый Дом продолжил высказывать бездоказательные обвинения.

В понедельник, 4 марта, Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД со стороны России «до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия».

«Соединенные Штаты по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, их союзников и партнеров, поддается проверке и является обязательным к исполнению и включает партнеров, которые выполняют свои обязательства», — перечислил условия представитель Госдепа.

Белый Дом готов к переговорам по контролю над вооружением, «которые отвечают этим критериям».

Кроме того, в Госдепе выразили разочарование, так как, по им мнению, Москва «не готова предпринять необходимые шаги, чтобы вернуться к соблюдению» договоренностей.

09:50, 05 марта, 2019
Дарья Снидкова
309
0
#Владимир Путин\n#США\n#Москва\n#международные отношения\n#ракеты\n#договор

 

 

 


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