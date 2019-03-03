В Германии забеспокоились о транзите газа через Украину

Берлин встревожили слова министра энергетики России.

Германия. В Берлине прокомментировали слова министра энергетики России Александра Новака, который отметил, что транзит газа через украинскую ГТС будет сохранен, однако её дальнейшее использование будет зависеть от того, будет ли она оставаться конкурентоспособной. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Handelsblatt.

В материале подчёркивается, что сохранение транзита газа через Украину всё чаще ставится под сомнение, и это вызывает тревогу в ФРГ.

Издание, в частности, приводит в пример слова заместителя председателя фракции ХДС/ХСС Йоханна Вадефула, который заявил, что Россия может потерять доверие Германии по «Северному потоку – 2», если высказывание Новака будет «последним словом».

Ранее сообщалось, что Новак сравнил Украину и «Северный поток-2» по стоимости транзита.