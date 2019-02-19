16 штатов США подали иск против Трампа

Таким образом они хотят заблокировать выделение денег на строительство стены.

США. 16 американских штатов подали иск к президенту страны Дональду Трампу из-за декларации о ЧП, принятой ради финансирования строительства стены на мексиканской границе. Об этом пишет RT со ссылкой на The New York Times.

Таким образом регионы выступили против выделения средств.

В частности, в иске указано, что президент не имеет права изымать из бюджета деньги, так как подобные расходы контролирует конгресс.

Напомним, ранее Трамп подписал документ о введении на южной границе режима ЧП.

Юркомитет палаты представителей конгресса США начал расследование.