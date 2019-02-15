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Палата представителей Конгресса США одобрила госбюджет

10:20, 15 февраля, 2019
Дарья Снидкова
10:20, 15 февраля, 2019
Дарья Снидкова
47
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#бюджет\n#Правительство\n#США\n#Конгресс\n#деньги\n#Трамп
Фото: pxhere.com
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Трамп намерен ввести на границе режим ЧП.

США. Палата представителей Конгресса США утвердила проект госбюджета до сентября 2019 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

В проект заложили 1,37 млрд долларов на строительство стены на американо-мексиканской границе. Президент Штатов Дональд Трамп настаивал на 5,7 млрд долларов, однако в Белом доме уверены, что он подпишет бюджет, чтобы избежать нового шатдауна – приостановки работы правительства.

Кроме того, Трамп намерен ввести режим ЧП на границе, чтобы финансирование строительства шло в обход Конгресса.

Напомним, рекордный шатдаун в США начался в декабре прошлого года. The Washington Post посчитали, что он обошелся Вашингтону и его пригородам в 1,6 млрд долларов.

 

10:20, 15 февраля, 2019
Дарья Снидкова
47
0
#бюджет\n#Правительство\n#США\n#Конгресс\n#деньги\n#Трамп

 

 

 


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