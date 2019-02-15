Палата представителей Конгресса США одобрила госбюджет

Трамп намерен ввести на границе режим ЧП.

США. Палата представителей Конгресса США утвердила проект госбюджета до сентября 2019 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

В проект заложили 1,37 млрд долларов на строительство стены на американо-мексиканской границе. Президент Штатов Дональд Трамп настаивал на 5,7 млрд долларов, однако в Белом доме уверены, что он подпишет бюджет, чтобы избежать нового шатдауна – приостановки работы правительства.

Кроме того, Трамп намерен ввести режим ЧП на границе, чтобы финансирование строительства шло в обход Конгресса.

Напомним, рекордный шатдаун в США начался в декабре прошлого года. The Washington Post посчитали, что он обошелся Вашингтону и его пригородам в 1,6 млрд долларов.