«Важный партнер»: Украине помогут вступить в НАТО

В том числе альянс готов поспособствовать искоренению коррупции в стране.

Киев. Украина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО поможет Украине вступить в альянс. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

В организации назвали страну важным партнером.

«Мы продолжим помогать ей в процессе вступления, включая борьбу с коррупцией», — сказал генсек.

В Верховной Раде утвердили инициированные президентом Петром Порошенко поправки, провозгласившие курс на вступление в Евросоюз и НАТО.

В феврале 2019 года НАТО признали стремление Украины. В организации призвали Киев активизировать реформы, которые приведут страну к состоянию, необходимому для членства.