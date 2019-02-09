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В Польше хотят пригласить Путина на 80-летие начала Второй мировой войны

09:59, 09 февраля, 2019
Диана Ворончихина
09:59, 09 февраля, 2019
Диана Ворончихина
58
0
#новости\n#Польша\n#Путин
Фото: Википедия
58
0

Об этом заявил замглавы МИД страны Бартош Чихоцкий.

Польша. В Польше хотят пригласить президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны. Как пишет RT, такое заявление сделал замглавы МИД страны Бартош Чихоцкий.

«Да, конечно. Такой будет рекомендация МИД, когда канцелярия президента об этом спросит», — сказал он, отвечая на вопрос, должна ли Польша пригласить Путина на памятную церемонию.

При этом он отметил, что президент Польши Анджей Дуда является организатором мероприятия, поэтому окончательное решение по поводу гостей принимает именно он.

09:59, 09 февраля, 2019
Диана Ворончихина
58
0
#новости\n#Польша\n#Путин

 

 

 


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