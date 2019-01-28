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На Украине выступили против наблюдателей от России на президентских выборах

18:21, 28 января, 2019
Дарья Снидкова
18:21, 28 января, 2019
Дарья Снидкова
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#выборы\n#Украина\n#ЦИК\n#наблюдения
Фото: tsn.ua
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Россияне могут дискредитировать избирательный процесс, считают в КИУ.

Киев. Украина. ЦИК Украины попросил отказать россиянам в праве быть наблюдателями на президентских выборах. Об этом пишут «Известия».

Такое желание высказала общественная организация «Комитет избирателей Украины» (КИУ).

По мнению гендиректора КИУ Алексея Кошеля, «существует реальная угроза, что в составе международных миссий наблюдения будут принимать участие лица, которые могут своими действиями и заявлениями попробовать дискредитировать избирательный процесс в Украине».

Выборы в стране состоятся 31 марта 2019 года. 

18:21, 28 января, 2019
Дарья Снидкова
76
0
#выборы\n#Украина\n#ЦИК\n#наблюдения

 

 

 


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