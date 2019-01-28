На Украине выступили против наблюдателей от России на президентских выборах

Россияне могут дискредитировать избирательный процесс, считают в КИУ.

Киев. Украина. ЦИК Украины попросил отказать россиянам в праве быть наблюдателями на президентских выборах. Об этом пишут «Известия».

Такое желание высказала общественная организация «Комитет избирателей Украины» (КИУ).

По мнению гендиректора КИУ Алексея Кошеля, «существует реальная угроза, что в составе международных миссий наблюдения будут принимать участие лица, которые могут своими действиями и заявлениями попробовать дискредитировать избирательный процесс в Украине».

Выборы в стране состоятся 31 марта 2019 года.