Американские сенаторы провалили сразу две попытки остановить шатдаун

Демократы и республиканцы вынесли законопроекты на голосование.

США. Сенат США отклонил сразу два законопроекта, направленных на прекращение шатдауна. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на AP.

Свои инициативы по прекращению приостановки работы правительства вынесли на голосование республиканцы и демократы. Первые предложили выделить на строительство стены на американо-мексиканской границе 5,7 млрд долларов, вторые выступили против финансирования.

Оба законопроекта не набрали 60 голосов. За инициативу республиканцев высказались 50 сенаторов, за демократов – 52. Оба проекта отклонили.

Рекордный по длительности шатдаун в США начался 22 декабря.