Януковича признали виновным по делу о госизмене

Бывший президент находится за пределами Украины.

Киев. Украина. Вина бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о госизмене полностью доказана. Такое решение вынес Оболонский районный суд Киева, пишет RT.

Ранее прокурор требовал для экс-главы 15 лет лишения свободы.

В настоящий момент Янукович находится за пределами Украины, поэтому приговор будет заочный.

Напомним, в 2014 году президента Украины фактически силой отстранили от власти. Верховная Рада приняла постановление о его самоустранении в обход законов страны. Из-за угрозы своей безопасности сверженный президент уехал из Украины.

В 2016 году Януковича официально лишили статуса президента. Началось уголовное преследование по делам о госизмене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения государственной границы и пособничестве в ведении агрессивной войны.