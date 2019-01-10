Турция отказалась подчиняться требованию США об отказе от российских С-400

Штаты одобрили возможность покупки Анкарой их системы ПРО Patriot.

Турция. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не намерен отказываться от российских С-400 при переговорах с США по Patriot. Об этом пишет RT со ссылкой на NTV.

Турция планирует рассмотреть предложение Штатов по закупке их зенитно-ракетного комплекса, однако, если условием будет отказ от российского оборудования, то сделка с Америкой не состоится.

«Мы можем договориться с США о системах ПРО Patriot, если не будет поставлено условий отказа от С-400», — сказал Чавушоглу.

В конце декабря 2018 года Госдепартамент США одобрил вероятную продажу систем ПРО и оборудования на 3,5 млрд долларов Турции.