В учениях НАТО на территории Польши и стран Балтии примут участие военные из 10 стран

Кампания пройдет в два этапа.

Польша. Масштабные учения НАТО начнутся на полигонах Польши и стран Балтии в среду, 7 ноября. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Baltic News Servicе.

В кампании примут участие военные из 10 стран НАТО. Также будет задействовано международное воздушное пространство и акватория Балтийского моря.

Учения пройдут в два этапа. С 7 по 16 ноября – военные учения, с 26 ноября по 6 декабря – командно-штабные. Переброска войск началась еще в сентябре.

В совместных мероприятиях страны альянса отработают взаимодействие военных органов управления с гражданскими и отдельными элементами командных структур НАТО.