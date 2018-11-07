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В учениях НАТО на территории Польши и стран Балтии примут участие военные из 10 стран

11:30, 07 ноября, 2018
Дарья Снидкова
11:30, 07 ноября, 2018
Дарья Снидкова
134
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#НАТО\n#Балтика\n#Польша\n#военные учения
Фото: tvzvezda.ru
134
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Кампания пройдет в два этапа.

Польша. Масштабные учения НАТО начнутся на полигонах Польши и стран Балтии в среду, 7 ноября. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Baltic News Servicе.

В кампании примут участие военные из 10 стран НАТО. Также будет задействовано международное воздушное пространство и акватория Балтийского моря.

Учения пройдут в два этапа. С 7 по 16 ноября – военные учения, с 26 ноября по 6 декабря – командно-штабные. Переброска войск началась еще в сентябре.

В совместных мероприятиях страны альянса отработают взаимодействие военных органов управления с гражданскими и отдельными элементами командных структур НАТО.

 

11:30, 07 ноября, 2018
Дарья Снидкова
134
0
#НАТО\n#Балтика\n#Польша\n#военные учения

 

 

 


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