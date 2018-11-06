Генпрокурор Украины объявил об отставке

Таким поступком чиновник показал, что «не цепляется за власть».

Киев. Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил об уходе в отставку. Как пишет RT, чиновник рассказал об этом в Верховной раде, выступая по делу об убийстве активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

«Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление президенту Украины об отставке», — сказал Луценко.

Напомним, женщину облили кислотой 31 июля 2018 года, которая обожгла 35% ее тела. Активистка скончалась в больнице 4 ноября.

Как пишет РБК, Гандзюк была участницей Евромайдана и боролась с пророссийскими настроениями в Херсонской области. Активистка обвиняла МВД Украины в коррупции.

Под подозрение в покушении на советницу попали пятеро экс-участников АТО. Сейчас двое из них под стражей, трое – под домашним арестом. Еще четверо признали вину.