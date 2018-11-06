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Генпрокурор Украины объявил об отставке

16:50, 06 ноября, 2018
Дарья Снидкова
16:50, 06 ноября, 2018
Дарья Снидкова
729
0
#Украина\n#Киев\n#Генпрокуратура
Фото: Reuters
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Таким поступком чиновник показал, что «не цепляется за власть».

Киев. Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил об уходе в отставку. Как пишет RT, чиновник рассказал об этом в Верховной раде, выступая по делу об убийстве активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

«Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление президенту Украины об отставке», — сказал Луценко. 

Напомним, женщину облили кислотой 31 июля 2018 года, которая обожгла 35% ее тела. Активистка скончалась в больнице 4 ноября.

Как пишет РБК, Гандзюк была участницей Евромайдана и боролась с пророссийскими настроениями в Херсонской области. Активистка обвиняла МВД Украины в коррупции.

Под подозрение в покушении на советницу попали пятеро экс-участников АТО. Сейчас двое из них под стражей, трое – под домашним арестом. Еще четверо признали вину.

 

 

16:50, 06 ноября, 2018
Дарья Снидкова
729
0
#Украина\n#Киев\n#Генпрокуратура

 

 

 


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