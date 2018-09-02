Ирак и Иран отказались от долларов в двусторонней торговле

Страны будут использовать иранский риал, евро и иракский динар в финансовых расчетах.

Иран и Ирак решили отказаться от использования доллара США при торговле между двумя странами. Как пишет Интерфакс со ссылкой на агентство Mehr, взаиморасчеты в двусторонней торговле будут вестись на основе национальных валют и веро.

«Американский доллар исключен из списка валют, используемых Ираном и Ираком в их торговых расчетах. Они будут использовать иранский риал, евро и иракский динар в финансовых расчетах», - сказал председатель ирано-иракской торговой палаты Яхия аль-Эсхак.

Еще одной из форм торговых операций будет бартер - обмен товаров на товары между компаниями двух стран, сообщил он.