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Украинский депутат потребовал Киев признаться в убийстве Захарченко

10:24, 02 сентября, 2018
Дарья Саушина
10:24, 02 сентября, 2018
Дарья Саушина
607
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#политика\n#Украина\n#ДНР\n#происшествие\n#убийство
Фото: life.ru
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По словам оппозиционера Игоря Мосийчука, главу ДНР ликвидировали спецслужбы Украины.

Киев. Украина. Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук призвал власти страны взять на себя ответственность за теракт в центре Донецка, который унёс жизнь главы ДНР Александра Захарченко. По словам парламентария, одного из лидеров ополчения ликвидировали спецслужбы.

«(Надо – прим.ред.) открыто сказать, что «террористов» ликвидирует не ФСБ, а мы сами. Нигде на свете с «террористами» не ведут переговоров, не будем этого делать и мы… Его ликвидировали наши спецслужбы», — цитирует депутата Лайф. 

Мосийчук напомнил, что на убитого Захарченко было несколько неудачных покушений, которые, по его словам, также готовили в СБУ.

Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» недалеко от своей резиденции. Также скончался телохранитель главы ДНР. Тяжёлые ранения получили министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев и ещё 11 человек.

Российский следственный комитет возбудил уголовное дело по факту акта международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку. СБУ заявило о своей непричастности к взрыву

В воскресенье, 2 сентября, проходит церемония прощания с Захарченко. Местные жители выстроились в очередь у здания Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко, пишет Лайф. Ожидается, что проститься с лидером ополчения приедут делегация из ЛНР во главе с Леонидом Пасечником, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, вице-премьер Абхазии Астамур Кецба, глава Крыма Сергей Аксёнов, депутат Госдумы Наталья Поклонская и другие парламентарии из России, а также первые лица ДНР.

10:24, 02 сентября, 2018
Дарья Саушина
607
0
#политика\n#Украина\n#ДНР\n#происшествие\n#убийство

 

 

 


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