Трамп обвинил Google в подтасовке результатов поиска при запросе его имени

США. Президент США Дональд Трамп обвинил поисковик Google в подтасовке результатов новостей при запросе его имени. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Твиттер» американского лидера, первым делом «Гугл» выдает «плохие сюжеты лживых СМИ».

Google search results for "Trump News" shows only the viewing/reporting of Fake New Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of...