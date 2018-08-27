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Иран и Сирия подписали соглашение о военном сотрудничестве

13:30, 27 августа, 2018
Дарья Снидкова
13:30, 27 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#Сирия\n#международное сотрудничество\n#международные отношения\n#Иран
Фото: pxhere.com
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Страны должны усилить сотрудничество как в военной, так и в оборонной сферах.

Дамаск. Сирия. Министры обороны Ирана Амир Хатами и Сирии Абдаллах Айуб подписали соглашение о взаимном военном и техническом сотрудничестве своих стран в Дамаске. Об этом пишут «Известия».

Соглашение подразумевает под собой усиление сотрудничества в военной и оборонной сферах.

Абдаллах Айуб подчеркнул, что Сирия и Иран не позволят повредить их близким отношениям.

Амир Хатами в ходе двухдневной рабочей поездки также заявил, что Иран может помочь Сирии в разработке вооружения.

13:30, 27 августа, 2018
Дарья Снидкова
151
0
#Сирия\n#международное сотрудничество\n#международные отношения\n#Иран

 

 

 


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