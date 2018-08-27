Иран и Сирия подписали соглашение о военном сотрудничестве

Страны должны усилить сотрудничество как в военной, так и в оборонной сферах.

Дамаск. Сирия. Министры обороны Ирана Амир Хатами и Сирии Абдаллах Айуб подписали соглашение о взаимном военном и техническом сотрудничестве своих стран в Дамаске. Об этом пишут «Известия».

Соглашение подразумевает под собой усиление сотрудничества в военной и оборонной сферах.

Абдаллах Айуб подчеркнул, что Сирия и Иран не позволят повредить их близким отношениям.

Амир Хатами в ходе двухдневной рабочей поездки также заявил, что Иран может помочь Сирии в разработке вооружения.