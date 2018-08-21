Трамп назвал условия снятия антироссийских санкций

Россия должна пойти на сотрудничество с США в вопросах Сирии и Украины.

США. Президент США Дональд Трамп назвал условия, при которых Америка может снять антироссийские санкции. Как пишет «Коммерсантъ», Россия должны пойти на сотрудничество в вопросах Сирии и Украины.

По словам американского лидера, президент России Владимир Путин при разговорах с ним не поднимал вопрос санкций.

«Я бы рассмотрел такую возможность, если они готовы сделать что-то на пользу нам. Без этого я не буду обдумывать этот вопрос», — заявил Трамп.

Напомним, что последние антироссийские санкции США анонсировали 8 августа после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Первый пакет планируют ввести 22 августа, он коснется сферы поставок для оборонной промышленности.