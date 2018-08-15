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Индия самостоятельно отправит в космос человека в 2022 году

10:42, 15 августа, 2018
Дарья Снидкова
10:42, 15 августа, 2018
Дарья Снидкова
789
0
#космос\n#власть\n#Индия
Фото: pxhere.com
789
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В этот год страна будет праздновать 75 лет с момента обретения независимости.

Индия. Премьер-министр Индии заявил, что в 2022 году страна самостоятельно отправит человека в космос. Как пишут «Ведомости», в этот год страна будет праздновать 75-летие обретения независимости.

«Индия всегда была продвинутой в области космической науки. <…> сын или дочь Индии направится в космос», - сказал Нарендра Моди.

Руководитель космического агентства страны подтвердил слова премьера и заявил о плотном графике подготовки к полету.

Кроме того, Индия планирует стать лидером в добыче гелия-3 на Луне. Этот элемент считается источников безотходной ядерной энергии.

10:42, 15 августа, 2018
Дарья Снидкова
789
0
#космос\n#власть\n#Индия

 

 

 


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