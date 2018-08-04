В США сняли фильм о «влиянии» Путина

Режиссер заявил о многолетней политической связи российского лидера и Дональда Трампа.

Вашингтон. США. В США сняли фильм о влиянии Президента России Владимира Путина на главу Белого дома Дональда Трампа. Лента «Активные мероприятия» выйдет в прокат 31 августа, пишут РИА «Новости».

Режиссер фильма попытался убедить зрителя в многолетней политической связи глав государств, а также о фактах вмешательства России в выборы 2016 года.

Он также уверен, что Путин на протяжении 30 лет ведет политическую войну с помощью кибератак и коррупции.

По словам режиссера Джека Брайана, во время съемок он обнаружил «крупнейшую за 100 лет угрозу американской демократии».