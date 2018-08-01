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На границе США и Мексики начали возводить стену

09:05, 01 августа, 2018
Анна Торхова
09:05, 01 августа, 2018
Анна Торхова
257
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#строительство\n#США\n#Мексика\n#президент\n#стена\n#Трамп
Фото: pixabay.com
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Глава Белого дома Дональд Трамп отметил, что в стране будет обеспечена «грандиозная безопасность».

Вашингтон. США. Президент США Дональд Трамп заявил о начале строительства стены на границе с Мексикой. По его словам, в настоящее время на возведение конструкции выделено 1,6 млрд долларов, пишет RT.

Трамп отметил, что благодаря барьеру в стране будет обеспечена «грандиозная безопасность».

Ранее сообщалось, что на строительство стены между Мексикой и США может уйти 18 млрд долларов. При этом возводить её будут до 2027 года.

Также напомним, глава Белого дома пригрозил приостановить работу правительства, если демократы не проголосуют за безопасность границ.

09:05, 01 августа, 2018
Анна Торхова
257
0
#строительство\n#США\n#Мексика\n#президент\n#стена\n#Трамп

 

 

 


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