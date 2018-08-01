На границе США и Мексики начали возводить стену

Глава Белого дома Дональд Трамп отметил, что в стране будет обеспечена «грандиозная безопасность».

Вашингтон. США. Президент США Дональд Трамп заявил о начале строительства стены на границе с Мексикой. По его словам, в настоящее время на возведение конструкции выделено 1,6 млрд долларов, пишет RT.

Трамп отметил, что благодаря барьеру в стране будет обеспечена «грандиозная безопасность».

Ранее сообщалось, что на строительство стены между Мексикой и США может уйти 18 млрд долларов. При этом возводить её будут до 2027 года.

Также напомним, глава Белого дома пригрозил приостановить работу правительства, если демократы не проголосуют за безопасность границ.