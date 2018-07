Вашингтон. США. Президент США Дональд Трамп пригрозил остановить работу правительства страны. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Твиттере.

Разногласия возникли из-за стены на границе с Мексикой.

«Я бы «закрыл» правительство, если демократы не проголосуют за безопасность границ, в том числе и за стену!», - сообщил Трамп.

Президент США потребовал избавиться от миграционной «лотереи» по выдаче гражданства, а также отметил, что стране необходимы великие люди.

Напомним, ранее сообщалось, что на строительство стены между Мексикой и США может уйти 18 млрд долларов.



I would be willing to "shut down" government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!