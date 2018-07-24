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Президент Турции назвал политику Израиля расистской

17:10, 24 июля, 2018
Анна Торхова
17:10, 24 июля, 2018
Анна Торхова
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#политика\n#Турция\n#Израиль\n#евреи\n#Эрдоган\n#Палестина
Фото: wikipedia.org
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Реджеп Эрдоган раскритиковал закон Израиля о «еврейском характере государства».

Анкара. Турция. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал политику Израиля расисткой и фашистской. Заявление было сделано в ответ на принятие Израилем закона о «еврейском характере государства», пишет RT.

По словам руководителя, нет разницы между идеологией Гитлера, который отстаивал превосходство арийцев, и Израиля, не признающего права палестинцев.

Напомним, ранее Кнессет признал евреев единственным народом, имеющим право на самоопределение на территории страны, а также определил иврит государственным языком, исключив арабский.

17:10, 24 июля, 2018
Анна Торхова
175
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#политика\n#Турция\n#Израиль\n#евреи\n#Эрдоган\n#Палестина

 

 

 


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