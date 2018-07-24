Президент Турции назвал политику Израиля расистской

Реджеп Эрдоган раскритиковал закон Израиля о «еврейском характере государства».

Анкара. Турция. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал политику Израиля расисткой и фашистской. Заявление было сделано в ответ на принятие Израилем закона о «еврейском характере государства», пишет RT.

По словам руководителя, нет разницы между идеологией Гитлера, который отстаивал превосходство арийцев, и Израиля, не признающего права палестинцев.

Напомним, ранее Кнессет признал евреев единственным народом, имеющим право на самоопределение на территории страны, а также определил иврит государственным языком, исключив арабский.