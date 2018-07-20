play
pause
  • $ 63.27 ↑
  • € 73.48 ↑

Крым предложил властям Украины «вычерпать» Азовское море

12:25, 20 июля, 2018
Анна Торхова
12:25, 20 июля, 2018
Анна Торхова
572
0
#Украина\n#Крым\n#Киев\n#море\n#корабли\n#военные
Фото: pixabay.com
572
0

Ранее в Киеве заявили о необходимости заминировать море.

Крым. Крым предложил властям Украины «вычерпать» Азовское море. С таким заявлением выступил глава общественной палаты полуострова Григорий Иоффе, пишет Газета.ru.

Таким образом в Крыму ответили на заявление экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука о необходимости заминировать Азовское море для предотвращения потерь от действий российских военных.

По словам Гайдука, чтобы сами украинские суда не подорвались на таких заграждениях, их нужно проводить по военным фарватерам в составе караванов.

12:25, 20 июля, 2018
Анна Торхова
572
0
#Украина\n#Крым\n#Киев\n#море\n#корабли\n#военные

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жители Удмуртии поймали надругавшегося над 7-летней девочкой мужчину

11:07, 13 июля, 2018
10824

Лоукостер «Победа» начал продажу единых билетов из Москвы в Ижевск

8652
12:36, 18 июля, 2018

Власти Удмуртии прокомментировали ситуацию с непостроенным тракторным заводом

8412
08:30, 13 июля, 2018

Можгинский завод планирует выпускать 2 тыс минитракторов «Батыр» в год

7113
11:31, 13 июля, 2018

В Ижевске спилили незаконно установленную лестницу

6642
17:25, 19 июля, 2018

На Камчатке медведь «потоптался» на крыше иномарки

16:22, 13 июля, 2018
2124

Умер осужденный вместе с Навальным по «делу Кировлеса» бизнесмен Петр Офицеров‍

2106
14:30, 14 июля, 2018

Бельгия обыграла Англию и заняла третье место на ЧМ по футболу

1944
19:59, 14 июля, 2018

Ударом молнии в Ростовской области убило беременную женщину

1859
13:19, 15 июля, 2018

Котята дикого амурского барса впервые за 60 лет родились в неволе

1842
12:49, 13 июля, 2018

Украина потеряла более 500 млн гривен после строительства Крымского моста

18:35, 13 июля, 2018
2162

Делай ноги: варан пытается спастись от напавшей на него кобры

2106
13:53, 13 июля, 2018

Ракитич сделает татуировку на лбу в случае победы Хорватии на ЧМ-2018

1975
10:06, 14 июля, 2018

Орел или решка: грузинских полицейских отстранили от работы за бросание монетки

1774
19:33, 15 июля, 2018

Секс-скандал довел британского министра до отставки

1751
10:51, 15 июля, 2018

Мультимедиа

Презентация проекта реконструкции Центральной площади Ижевска / 19 июля 2018

19 июля, 2018

Презентация проекта реконструкции Центральной площади Ижевска / 19 июля 2018

19 июля, 2018

Удмуртия в минуту: серийный выпуск «Авангарда» и закрытие дороги Ижевск - Аэропорт

19 июля, 2018