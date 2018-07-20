Ранее в Киеве заявили о необходимости заминировать море.

Крым. Крым предложил властям Украины «вычерпать» Азовское море. С таким заявлением выступил глава общественной палаты полуострова Григорий Иоффе, пишет Газета.ru.

Таким образом в Крыму ответили на заявление экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука о необходимости заминировать Азовское море для предотвращения потерь от действий российских военных.

По словам Гайдука, чтобы сами украинские суда не подорвались на таких заграждениях, их нужно проводить по военным фарватерам в составе караванов.