Дональд Трамп высказался о «вмешательстве» России в выборы США

Ранее, на саммите в Хельсинках, американский президент отрицал влияние Москвы.

США. Президент США Дональд Трамп заявил о «вмешательстве» Москвы в президентские выборы в 2016 году. Он пояснил, что полностью доверяет выводам американских разведслужб, передает Российская Газета.

При этом Трамп подчеркнул, что сговора с Россией не было.

Ранее на встрече с Владимиром Путиным в Хельсинках американский президент заявил, что не наблюдает доказательств влияния Москвы. Однако уже на следующий день поменял мнение, сказав, что Россия могла вмешаться в выборы, но это никак не повлияло на исход.