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Евросоюз официально подтвердил продление антироссийских санкций на полгода

11:40, 09 июля, 2018
Александра Бобрович
11:40, 09 июля, 2018
Александра Бобрович
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#экономика\n#политика\n#бизнес\n#Евросоюз\n#санкции\n#Европа
Фото: pixabay.com
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Решение лидеров европейских стран вступит в силу 10 июля 2018 года.

Брюссель. Бельгия. Европейский союз официально подтвердил продление антироссийских санкций на полгода. Соответствующее решение лидеров европейских стран опубликовали в журнале ЕС.  

Согласно ему, оно вступит в силу 10 июля 2018 года спустя сутки после опубликования. На этот раз антироссийские санкции будут дейстововать до 31 января 2019 года.  

Продлить экономические меры против России, говорится в документе, решили из-за того, что Москва не выполнила свою часть Минских договоренностей.  

Напомним, о том, что Евросоюз намеревался продлить действие экономических санкций против России, сообщалось в конце июня.

11:40, 09 июля, 2018
Александра Бобрович
140
0
#экономика\n#политика\n#бизнес\n#Евросоюз\n#санкции\n#Европа

 

 

 


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