Евросоюз официально подтвердил продление антироссийских санкций на полгода

Решение лидеров европейских стран вступит в силу 10 июля 2018 года.

Брюссель. Бельгия. Европейский союз официально подтвердил продление антироссийских санкций на полгода. Соответствующее решение лидеров европейских стран опубликовали в журнале ЕС.

Согласно ему, оно вступит в силу 10 июля 2018 года спустя сутки после опубликования. На этот раз антироссийские санкции будут дейстововать до 31 января 2019 года.

Продлить экономические меры против России, говорится в документе, решили из-за того, что Москва не выполнила свою часть Минских договоренностей.

Напомним, о том, что Евросоюз намеревался продлить действие экономических санкций против России, сообщалось в конце июня.