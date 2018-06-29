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СМИ: ЕС продлил санкции против России на полгода

16:07, 29 июня, 2018
Евгений Кандаков
16:07, 29 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#экономика\n#политика\n#бизнес\n#Евросоюз\n#санкции
Фото: pixabay.com
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Вопрос дискутировался, но дебаты продлились недолго.  

Брюссель. Бельгия. Лидеры стран Евросоюза договорились о продлении экономических санкций против РФ на полгода. Как сообщают «Известия», решение было принято на саммите ЕС в Брюсселе. 

По данным неназванного источника в Совете Евросоюза, санкции не были продлены автоматически, как это делалось в последние годы, вопрос был вынесен на обсуждение, но дискуссия была краткой. Москву привычно обвинили в невыполнении Минских соглашений. Ограничительные меры были установлены еще на 6 месяцев.

Они призваны оказать давление на деловые связи с банками, другими финансовыми институтами, а также в энергетическом и оборонном секторах России. Санкции вступят в силу после того, как решение Совета будет опубликовано. 

Напомним, впервые Евросоюз ввел санкции против РФ в 2014 года. Причиной были названы присоединение Крыма и ситуация на востоке Украины. 

В начале июня недавно избранный премьер-министр Италии Джузеппе Конти заявил, что намерен добиваться отмены санкций ЕС против России.

16:07, 29 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#экономика\n#политика\n#бизнес\n#Евросоюз\n#санкции

 

 

 


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