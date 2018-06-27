Путин заявил Болтону, что надеется на восстановление отношений между Россией и США

Советник Трампа по нацбезопасности прибыл в Москву.

Москва. Визит советника Дональда Трампа по нацбезопасности в Россию внушает надежду на восстановление отношений двух стран. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с Джоном Болтоном. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прибыл в Москву в среду, 27 июня, пишет RT.

Начиная разговор, Президент России вынужден был констатировать, что российско-американские отношения находятся не в лучшей форме. В значительной степени это результат острой внутриполитической борьбы в самих США, отметил Владимир Путин.

Тем не менее, визит Болтона в Москву вселяет надежду, что Москва и Вашингтон смогут сделать первые шаги к восстановлению отношений – заявил российский лидер.

Добавим, в середине лета может состояться первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.