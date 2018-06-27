Основатель информационного агентства Bloomberg планирует участвовать в президентской гонке в 2020 году.
Нью-Йорк. США. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг намерен баллотироваться в президенты США. Об этом CBS News рассказал источник, близкий к ситуации.
Основатель информационного агентства Bloomberg планирует участвовать в президентской гонке в 2020 году. При этом на выборы бизнесмен пойдет в качестве кандидата от Демократической партии страны, отметил собеседник издания.
Кроме того, уточняет CBS, побороться за пост американского президента Майкл Блумберг мог еще в 2016 году. Тогда предполагалось, что участвовать в выборах он будет наравне с Дональдом Трампом.
Напомним, Майкл Блумберг является основателем информационного агентства Bloomberg и 108-м мэром Нью-Йорка. Этот пост он занял в 2002 году, получив поддержку 50% избирателей. В качестве главы города он проработал до 2013 года.