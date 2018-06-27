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Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг намерен баллотироваться в президенты США

12:30, 27 июня, 2018
Александра Бобрович
12:30, 27 июня, 2018
Александра Бобрович
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#политика\n#выборы\n#СМИ\n#США\n#власть
Фото: twitter.com/MikeBloomberg
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Основатель информационного агентства Bloomberg планирует участвовать в президентской гонке в 2020 году.

Нью-Йорк. США. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг намерен баллотироваться в президенты США. Об этом CBS News рассказал источник, близкий к ситуации.  

Основатель информационного агентства Bloomberg планирует участвовать в президентской гонке в 2020 году. При этом на выборы бизнесмен пойдет в качестве кандидата от Демократической партии страны, отметил собеседник издания.  

Кроме того, уточняет CBS, побороться за пост американского президента Майкл Блумберг мог еще в 2016 году. Тогда предполагалось, что участвовать в выборах он будет наравне с Дональдом Трампом.  

Напомним, Майкл Блумберг является основателем информационного агентства Bloomberg и 108-м мэром Нью-Йорка. Этот пост он занял в 2002 году, получив поддержку 50% избирателей. В качестве главы города он проработал до 2013 года.

12:30, 27 июня, 2018
Александра Бобрович
250
0
#политика\n#выборы\n#СМИ\n#США\n#власть

 

 

 


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