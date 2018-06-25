По итогам подсчета почти 98% бюллетеней его поддержало большинство избирателей.

Анкара. Турция. Реджепа Тайипа Эрдогана переизбрали на пост президента Турции. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ, эту информацию подтвердил ЦИК страны.

По итогам подсчета почти 98% бюллетеней его поддержало большинство избирателей. Так, за кандидатуру Эрдогана среди жителей Турции проголосовали более 50% человек.

При этом оставшаяся часть пока не обработанных бюллетеней, отметил турецкий избирком, не повлияет на итог президентских выборов.