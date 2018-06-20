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США вышли из Совета ООН по правам человека

09:40, 20 июня, 2018
Александра Бобрович
09:40, 20 июня, 2018
Александра Бобрович
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#реформы\n#ООН\n#США\n#права человека\n#Вашингтон
Фото: twitter.com/SecPompeo (Майк Помпео)
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Штаты покинули СПЧ из-за отсутствия реформ.

Вашингтон. США. Вашингтон объявил о выходе из состава Совета ООН по правам человека. С таким заявлением в ночь на среду выступили постпред США при организации Никки Хейли и госсекретарь Майк Помпео, сообщает Интерфакс.  

«Мы пошли на этот шаг потому, что наша приверженность соблюдению прав человека не позволяет нам оставаться частью лицемерной и корыстной организации, которая издевается над правами человека», - цитирует агентство слова американского представителя.  

В частности, Штаты покинули СПЧ из-за отсутствия реформ. В течение года американская сторона неоднократно призывала к преобразованиям, однако они так и не были проведены.  

Несмотря на резкую критику работы Совета ООН и решение покинуть состав его членов, подчеркнула Хейли, Вашингтон намерен и дальше заниматься защитой прав человека.  

На данный момент заявление США широко обсуждается на мировой арене. Сожаление в связи с выходом страны из СПЧ высказал глава МИД Великобритании Борис Джонсон. В то время как Израиль решение Вашингтона поддержал.

09:40, 20 июня, 2018
Александра Бобрович
263
0
#реформы\n#ООН\n#США\n#права человека\n#Вашингтон

 

 

 


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