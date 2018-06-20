США вышли из Совета ООН по правам человека

Штаты покинули СПЧ из-за отсутствия реформ.

Вашингтон. США. Вашингтон объявил о выходе из состава Совета ООН по правам человека. С таким заявлением в ночь на среду выступили постпред США при организации Никки Хейли и госсекретарь Майк Помпео, сообщает Интерфакс.

«Мы пошли на этот шаг потому, что наша приверженность соблюдению прав человека не позволяет нам оставаться частью лицемерной и корыстной организации, которая издевается над правами человека», - цитирует агентство слова американского представителя.

В частности, Штаты покинули СПЧ из-за отсутствия реформ. В течение года американская сторона неоднократно призывала к преобразованиям, однако они так и не были проведены.

Несмотря на резкую критику работы Совета ООН и решение покинуть состав его членов, подчеркнула Хейли, Вашингтон намерен и дальше заниматься защитой прав человека.

На данный момент заявление США широко обсуждается на мировой арене. Сожаление в связи с выходом страны из СПЧ высказал глава МИД Великобритании Борис Джонсон. В то время как Израиль решение Вашингтона поддержал.