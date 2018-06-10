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Трамп назвал Трюдо лжецом и приказал не подписывать итоговое коммюнике G7

11:23, 10 июня, 2018
Евгений Кандаков
11:23, 10 июня, 2018
Евгений Кандаков
379
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#экономика\n#политика\n#США\n#саммит\n#скандал\n#экспорт\n#Канада\n#импорт\n#Дональд Трамп
Фото: twitter.com
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Также он пообещал дополнительно повысить пошлины на ввоз автомобилей в США.  

Квебек. Канада. По поручению Дональда Трампа США не стали подписывать итоговое коммюнике «большой семерки», саммит которой завершился в субботу, 9 июня, в канадском Квебеке. Также президент США обвинил премьера Канады Джастина Трюдо во лжи, пишет РБК

В отсутствие Трампа, покинувшего итоговые мероприятия «семерки» для визита в Сингапур, Трюдо заявил, что коммюнике саммита одобрили все страны G7. Также, по заявлению американского президента, опубликованному им в Твиттере, канадский премьер за глаза назвал новые пошлины США «оскорбительными». 

«Основываясь на ложных заявлениях Джастина на его пресс-конференции и на том факте, что Канада взимает огромные тарифы с наших американских фермеров, рабочих и компаний, я поручил нашим американским представителям не одобрять коммюнике», - написал Трамп в социальной сети. Также он заметил, что сейчас «рассматривает возможность введения [новых] тарифов на автомобили, наводняющие американский рынок». 

«Наши пошлины — это ответ на его [Трюдо и Канады] 270% [тарифы] на молочные продукты [из США]», - пояснил свою позицию Трамп. 

В администрации канадского премьера уже ответили на эти заявления Трампа. Как сообщает RT, его пресс-секретарь Кэмерон Ахмад разместил пост в Твиттере.  «Мы сосредоточены на всём, чего добились на саммите. Премьер-министр не сказал ничего, чего не было сказано ранее, ни публично, ни в личных беседах с президентом», - заявил представитель Трюдо.

11:23, 10 июня, 2018
Евгений Кандаков
379
0
#экономика\n#политика\n#США\n#саммит\n#скандал\n#экспорт\n#Канада\n#импорт\n#Дональд Трамп

 

 

 


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