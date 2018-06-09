Петр Порошенко провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным

Стороны обсудили возможности обмена удерживаемых лиц и ситуацию на юго-востоке Украины.

Киев. Украина. О телефонном разговоре глав России и Украины сообщила в субботу, 9 июня, пресс-служба Кремля. Уточняется, что беседа состоялась по инициативе Петра Порошенко.

Украинский лидер задал Владимиру Путину, который находится сейчас в китайском Циндао на саммите ШОС, ряд вопросов. Они касались ситуации на юго-востоке Украины и хода реализации минского «Комплекса мер». Также стороны обсудили предстоящую 11 июня в Берлине встречу министров иностранных дел государств «нормандской четверки».

Кроме того, обсуждалась возможность обмена удерживаемых лиц. Президент России подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине.

Стороны договорились, что уполномоченные по правам человека обеих стран посетят российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских – в России.

Напомним, из числа удерживаемых на Украине россиян в последнее время чаще всего в прессе упоминались капитан крымского рыболовного судна «Норд» Владимир Горбенко и главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский.