Став герцогиней, Меган Маркл получила собственный герб

Он напоминает о родине жены принца Гарри – штате Калифорния.

Лондон. Великобритания. Королева Великобритании Елизавета II пожаловала супруге своего внука, бывшей американской актрисе Меган Маркл, собственный герб. Он достался жене принца Гарри, герцогине Сассекской, вместе с титулом, пишут «Известия».

Щит с гербом держат два геральдических животных. Это, в частности, певчая птица с открытым клювом, олицетворяющая силу коммуникации. Принца Гарри представляет лев – символ Британии.

Основным фоном герба является голубой. Он напоминает о Тихом океане, омывающем побережье американского штата Калифорния (родину Маркл). Два золотых луча, пересекающих герб, говорят о солнечной погоде штата. Три пера указывают на общение и силу слов.

Напомним, Гарри и Меган поженились 19 мая в Виндзорском замке. При этом принц получил титул герцога Сассекского. Герцогиней Сассекской стала, соответственно, его жена.