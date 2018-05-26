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Став герцогиней, Меган Маркл получила собственный герб

15:13, 26 мая, 2018
Евгений Кандаков
15:13, 26 мая, 2018
Евгений Кандаков
269
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#подарки\n#Великобритания\n#свадьбы\n#королева\n#монархия
Фото: twitter.com/royalfamily
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Он напоминает о родине жены принца Гарри – штате Калифорния.

Лондон. Великобритания. Королева Великобритании Елизавета II пожаловала супруге своего внука, бывшей американской актрисе Меган Маркл, собственный герб. Он достался жене принца Гарри, герцогине Сассекской, вместе с титулом, пишут «Известия»

Щит с гербом держат два геральдических животных. Это, в частности, певчая птица с открытым клювом, олицетворяющая силу коммуникации. Принца Гарри представляет лев – символ Британии.   

Основным фоном герба является голубой. Он напоминает о Тихом океане, омывающем побережье американского штата Калифорния (родину Маркл). Два золотых луча, пересекающих герб, говорят о солнечной погоде штата. Три пера указывают на общение и силу слов.   

Напомним, Гарри и Меган поженились 19 мая в Виндзорском замке. При этом принц получил титул герцога Сассекского. Герцогиней Сассекской стала, соответственно, его жена.

15:13, 26 мая, 2018
Евгений Кандаков
269
0
#подарки\n#Великобритания\n#свадьбы\n#королева\n#монархия

 

 

 


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