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Бывшая секретарша Сильвио Берлускони оставила ему в наследство 3 млн евро

13:06, 20 мая, 2018
Юлия Мокрушина
13:06, 20 мая, 2018
Юлия Мокрушина
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#политика\n#общество\n#Италия\n#наследство
Фото: news.day.az
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Деньги достались бывшему премьеру Италии «в благодарность за годы совместной работы».

Рим. Италия. Бывшая помощница экс-премьера Италии завещала ему в наследство 3 млн евро. Об этом со ссылкой на итальянскую La Stampa сообщают «Известия».

Как отмечается, у 88-летней женщины не было детей и мужа, поэтому она решила передать свое имущество Сильвио Берлускони «в благодарность за годы совместной работы». Женщина раньше работала сотрудницей секретариата резиденции премьер-министра. При этом в собственности у нее оказались три больших объекта недвижимости и средства на двух банковских счетах.

Сильвио Берлускони трижды занимал пост премьер-министра Италии. Политик числится в списке самых богатых людей страны по версии Forbes, при этом в 2005 он занял 25-е место в рейтинге самых богатых людей мира. На тот момент его состояние оценивалось в 12 млрд. долларов.

13:06, 20 мая, 2018
Юлия Мокрушина
404
0
#политика\n#общество\n#Италия\n#наследство

 

 

 


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