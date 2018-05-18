СМИ: КНДР может полностью заморозить переговоры с Южной Кореей

Пхеньян выразил недовольство действиями Сеула на Корейском полуострове.

Пхеньян. КНДР. Переговоры между Северной и Южной Кореей могут быть полностью заморожены. Как пишет РТ, об этом сообщил председатель комитета по мирному объединению КНДР Ли Сон Гвон.

По его словам, «заморозка» корейского диалога может произойти по инициативе Пхеньяна. Дело в том, что КНДР выразила недовольство действиями Сеула на Корейском полуострове, и, возможно, откажется от новых встреч до тех пока, как возникшая ситуация не разрешится.

В частности, речь идет о том, что руководство страны возмутили совместные учения между Южной Кореей и США. Пхеньян посчитал их «провокацией и репетицией нападения на Север».

В связи с этим Северная Корея отменила переговоры со своими южнокорейскими коллегами. Встреча должна была состояться в Пханмунджоме в середине мая.

«Будет непросто снова сесть лицом к лицу с представителями южнокорейского режима», - подчеркнул Ли Сон Гвон.