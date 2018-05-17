play
pause
  • $ 62.3 ↑
  • € 73.78 ↓

Дональд Трамп распорядился разработать новые антироссийские санкции

10:15, 17 мая, 2018
Александра Бобрович
10:15, 17 мая, 2018
Александра Бобрович
75
0
#США\n#Москва\n#санкции\n#Россия\n#ракеты\n#Трамп\n#Дональд Трамп
Фото: twitter.com/realDonaldTrump
75
0

Американский лидер посчитал, что Москва нарушила договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Вашингтон. США. Американский президент Дональд Трамп распорядился разработать новые антироссийские санкции. Нынешний глава Белого дома посчитал, что Москва нарушила договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).  

Как пишет РТ, к такому выводу Вашингтон пришел после того, как во время послания Владимира Путина к Федеральному собранию представили новейшие образцы российского вооружения. В частности, современные ракетные комплексы.  

При этом первая критика в адрес России со стороны Штатов позвучала еще в марте 2018 года. Тогда в нарушении пунктов ДРСМД Москву обвинила представитель Госдепа Хизер Науэрт.  

На данный момент Вашингтон решил разработать очередной пакет запретительных мер. Предполагается, что под санкции может попасть ряд российских политиков. Им могут аннулировать визы и заморозить финансовые активы. Заниматься проработкой этого вопроса по поручению Трампа будет госсекретарь Майк Помпео.

10:15, 17 мая, 2018
Александра Бобрович
75
0
#США\n#Москва\n#санкции\n#Россия\n#ракеты\n#Трамп\n#Дональд Трамп

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Экс-глава Ижевска Юрий Тюрин: поступило предложение о работе в другом городе

13:30, 10 мая, 2018
12232

МЧС Удмуртии: в районе поселка Пугачево горит сухая трава

11085
15:15, 16 мая, 2018

В Удмуртии утвердили категории получателей льготной ипотеки

7482
16:00, 11 мая, 2018

Момент расставания: Александр Городилов прокомментировал свой уход из «Ижавиа»

6263
16:57, 11 мая, 2018

Глава Удмуртии Александр Бречалов отчитался о своих доходах

5771
15:55, 14 мая, 2018

«Ашан» отказался от имиджа продавца только дешевых товаров

18:57, 10 мая, 2018
3865

Движение автомобилей через Крымский мост откроется 16 мая

3258
18:48, 14 мая, 2018

В Пенсионном фонде назвали возраст самой пожилой россиянки

2731
11:54, 12 мая, 2018

Террористы готовили взрыв на акции «Бессмертный полк» в Москве

2548
15:59, 11 мая, 2018

Стали известны самые популярные иномарки с пробегом в России

2547
12:35, 13 мая, 2018

Госдеп раскритиковал открытие Крымского моста

11:50, 16 мая, 2018
2905

Американские ученые заявили о создании лекарства от алкоголизма

2401
19:20, 10 мая, 2018

Во Франции попал в больницу Шарль Азнавур

2192
17:41, 12 мая, 2018

CNBC сравнил гиперзвуковое оружие России, США и Китая

2162
15:16, 13 мая, 2018

На острове Ява из-за извержения вулкана Мерапи эвакуируют жителей

2112
17:41, 11 мая, 2018

Мультимедиа

Взрыв снарядов в Пугачево в Удмуртии

16 мая, 2018

Удмуртия в минуту: взрывы в Пугачево и ремонт дорог

16 мая, 2018

Удмуртия в минуту: Погибшая при пожаре и доходы правительства

15 мая, 2018