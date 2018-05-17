Американский лидер посчитал, что Москва нарушила договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Вашингтон. США. Американский президент Дональд Трамп распорядился разработать новые антироссийские санкции. Нынешний глава Белого дома посчитал, что Москва нарушила договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как пишет РТ, к такому выводу Вашингтон пришел после того, как во время послания Владимира Путина к Федеральному собранию представили новейшие образцы российского вооружения. В частности, современные ракетные комплексы.

При этом первая критика в адрес России со стороны Штатов позвучала еще в марте 2018 года. Тогда в нарушении пунктов ДРСМД Москву обвинила представитель Госдепа Хизер Науэрт.

На данный момент Вашингтон решил разработать очередной пакет запретительных мер. Предполагается, что под санкции может попасть ряд российских политиков. Им могут аннулировать визы и заморозить финансовые активы. Заниматься проработкой этого вопроса по поручению Трампа будет госсекретарь Майк Помпео.