play
pause
  • $ 61.77 ↑
  • € 73.94 ↑

Новые переговоры между Северной и Южной Кореей пройдут в середине мая

11:12, 15 мая, 2018
Александра Бобрович
11:12, 15 мая, 2018
Александра Бобрович
223
0
#саммит\n#КНДР\n#Южная Корея\n#переговоры
Фото: vk.com
223
0

Делегации обеих стран встретятся в Пханмунджоме.

Сеул. Южная Корея. Новые переговоры между Северной и Южной Кореей пройдут в середине мая. Делегации обеих стран встретятся в приграничном Пханмунджоме, сообщает РТ.  

Инициатором нового раунда переговоров стала КНДР. Руководство страны предложило Сеулу провести встречу на самом высоком уровне, на что их южнокорейские коллеги ответили согласием.  

Таким образом, 16 мая представители обеих стран встретятся в демилитаризованной зоне. Предполагается, что они обсудят следующие шаги по реализации достигнутых между Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином соглашений.  

Со стороны КНДР во встрече будет участвовать делегация из 29 человек. В ее состав войдут чиновники и журналисты во главе с председателем северокорейского комитета по мирному воссоединению. 

Напомним, ранее сообщалось, что после корейского саммита Северная и Южная Корея перейдут на единый часовой пояс. В начале мая жители КНДР перевели стрелки часов на полчаса вперед.

11:12, 15 мая, 2018
Александра Бобрович
223
0
#саммит\n#КНДР\n#Южная Корея\n#переговоры

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

День Победы: какие мероприятия ждут жителей Ижевска 9 мая

08:30, 08 мая, 2018
15610

В Удмуртии нашли применение асфальтобетонной крошке, которая остается при фрезеровании дорог

12133
15:40, 08 мая, 2018

Экс-глава Ижевска Юрий Тюрин: поступило предложение о работе в другом городе

10575
13:30, 10 мая, 2018

В Удмуртии утвердили категории получателей льготной ипотеки

6832
16:00, 11 мая, 2018

Момент расставания: Александр Городилов прокомментировал свой уход из «Ижавиа»

5434
16:57, 11 мая, 2018

«Ашан» отказался от имиджа продавца только дешевых товаров

18:57, 10 мая, 2018
3801

Движение автомобилей через Крымский мост откроется 16 мая

2829
18:48, 14 мая, 2018

В Пенсионном фонде назвали возраст самой пожилой россиянки

2550
11:54, 12 мая, 2018

Террористы готовили взрыв на акции «Бессмертный полк» в Москве

2455
15:59, 11 мая, 2018

Стали известны самые популярные иномарки с пробегом в России

2335
12:35, 13 мая, 2018

В Польше 24 тонны горячего шоколада затопили автотрассу

18:15, 09 мая, 2018
2512

Американские ученые заявили о создании лекарства от алкоголизма

2318
19:20, 10 мая, 2018

Нетрезвый Джонни Депп пытался устроить потасовку на съемочной площадке

2208
18:16, 08 мая, 2018

Три человека пострадали в результате взрыва на металлургическом заводе в Бельгии

2139
14:15, 09 мая, 2018

Во Франции попал в больницу Шарль Азнавур

2044
17:41, 12 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: доходы Бречалова и погода в республике

14 мая, 2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

11 мая, 2018

Кухня великой победы

11 мая, 2018