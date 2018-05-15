Делегации обеих стран встретятся в Пханмунджоме.

Сеул. Южная Корея. Новые переговоры между Северной и Южной Кореей пройдут в середине мая. Делегации обеих стран встретятся в приграничном Пханмунджоме, сообщает РТ.

Инициатором нового раунда переговоров стала КНДР. Руководство страны предложило Сеулу провести встречу на самом высоком уровне, на что их южнокорейские коллеги ответили согласием.

Таким образом, 16 мая представители обеих стран встретятся в демилитаризованной зоне. Предполагается, что они обсудят следующие шаги по реализации достигнутых между Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином соглашений.

Со стороны КНДР во встрече будет участвовать делегация из 29 человек. В ее состав войдут чиновники и журналисты во главе с председателем северокорейского комитета по мирному воссоединению.

Напомним, ранее сообщалось, что после корейского саммита Северная и Южная Корея перейдут на единый часовой пояс. В начале мая жители КНДР перевели стрелки часов на полчаса вперед.