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Никола Пашиняна избрали премьером Армении

14:26, 08 мая, 2018
Евгений Кандаков
14:26, 08 мая, 2018
Евгений Кандаков
44
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#политика\n#выборы\n#власть\n#Армения\n#Кавказ
Фото: facebook.com
44
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За него проголосовали 59 депутатов, против – 42.  

Ереван. Армения. Со второй попытки армянский парламент избрал во вторник, 8 мая, премьер-министром страны Никола Пашиняна. Как пишут «Известия», за оппозиционного политика проголосовали 59 депутатов, против - 42.   

Предыдущее голосование прошло 1 мая. Тогда лидера парламентской фракции «Елк» поддержали лишь 45 парламентариев.   

Напомним, 13 апреля в Армении начались уличные акции протеста против избрания на пост главы правительства экс-президента Сержа Саргсяна. В итоге он подал в отставку.   

Согласно принятой ранее новой конституции Армении, основные властные полномочия сосредоточены в руках премьер-министра. Его избирает парламент. Минимальное число голосов депутатов для избрания премьер-министра – 53.

14:26, 08 мая, 2018
Евгений Кандаков
44
0
#политика\n#выборы\n#власть\n#Армения\n#Кавказ

 

 

 


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