Никола Пашиняна избрали премьером Армении

За него проголосовали 59 депутатов, против – 42.

Ереван. Армения. Со второй попытки армянский парламент избрал во вторник, 8 мая, премьер-министром страны Никола Пашиняна. Как пишут «Известия», за оппозиционного политика проголосовали 59 депутатов, против - 42.

Предыдущее голосование прошло 1 мая. Тогда лидера парламентской фракции «Елк» поддержали лишь 45 парламентариев.

Напомним, 13 апреля в Армении начались уличные акции протеста против избрания на пост главы правительства экс-президента Сержа Саргсяна. В итоге он подал в отставку.

Согласно принятой ранее новой конституции Армении, основные властные полномочия сосредоточены в руках премьер-министра. Его избирает парламент. Минимальное число голосов депутатов для избрания премьер-министра – 53.