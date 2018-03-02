Президента страны в Армении впервые выбрал парламент

Им стал бывший посол в Великобритании и экс-премьер правительства Армен Саркисян.

Ереван. Армения. Президентом Армении стал бывший посол в Великобритании и экс-премьер правительства Армен Саркисян. Как сообщают «Известия», впервые в истории глава закавказской республики был избран не всенародно, а депутатами.

Тайное голосование по выборам президента состоялось в пятницу, 2 марта. Армен Саркисян был единственным кандидатом на эту должность. Его поддержали 90 народных избранников, против были 10.

Новая Конституция Армении дает президенту власть на 7 лет. Срок полномочий Саркисяна стартует 9 апреля. При нем страна полностью перейдет от президентской к парламентской форме правления. Решение об этом было принято на всенародном референдуме в 2015 году.

Армену Саркисяну 65 лет, в 1996-1997 годах он возглавлял правительство страны. Его кандидатура была выдвинута Республиканской партией Армении и партией «Дашнакцутюн». На своем посту он сменит Сержа Саргсяна, возглавлявшего страну в 2008-2018 годах.