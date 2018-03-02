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Президента страны в Армении впервые выбрал парламент

14:20, 02 марта, 2018
Евгений Кандаков
14:20, 02 марта, 2018
Евгений Кандаков
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#выборы\n#партии\n#власть\n#парламент\n#президент\n#Армения\n#Кавказ
Фото: пресс-служба Национального собрания Армении
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Им стал бывший посол в Великобритании и экс-премьер правительства Армен Саркисян.  

Ереван. Армения. Президентом Армении стал бывший посол в Великобритании и экс-премьер правительства Армен Саркисян. Как сообщают «Известия», впервые в истории глава закавказской республики был избран не всенародно, а депутатами.   

Тайное голосование по выборам президента состоялось в пятницу, 2 марта. Армен Саркисян был единственным кандидатом на эту должность. Его поддержали 90 народных избранников, против были 10. 

Новая Конституция Армении дает президенту власть на 7 лет. Срок полномочий Саркисяна стартует 9 апреля. При нем страна полностью перейдет от президентской к парламентской форме правления. Решение об этом было принято на всенародном референдуме в 2015 году.

Армену Саркисяну 65 лет, в 1996-1997 годах он возглавлял правительство страны. Его кандидатура была выдвинута Республиканской партией Армении и партией «Дашнакцутюн». На своем посту он сменит Сержа Саргсяна, возглавлявшего страну в 2008-2018 годах.  

14:20, 02 марта, 2018
Евгений Кандаков
292
0
#выборы\n#партии\n#власть\n#парламент\n#президент\n#Армения\n#Кавказ

 

 

 

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