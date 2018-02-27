  • $ 55.92 ↓
  • € 68.92 ↓

СМИ: Минфин США пообещал ввести новые санкции против России в течение месяца

11:28, 27 февраля, 2018
Александра Бобрович
11:28, 27 февраля, 2018
Александра Бобрович
318
0
#политика\n#США\n#санкции\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: vk.com
318
0

С таким заявлением выступил глава американского ведомства Стивен Мнучин.

Лос-Анджелес. США. Министерство финансов США пообещало ввести новые санкции против России в течение месяца. Как пишет Интерфакс со ссылкой на Bloomberg, с таким заявлением выступил глава американского ведомства Стивен Мнучин.  

По информации издания, о новом пакете ограничительных мер американский министр финансов заговорил во время своего выступления в Калифорнийском университете. Выступая перед общественностью, он сказал, что санкции активно разрабатываются и скоро будут оглашены.  

«Мы работаем над санкциями в отношении России, могу заверить, что процесс идет. <…> Ждите, санкции будут введены в ближайшие 30 дней», - приводит его слова издание.  

Напомним, в последний раз речь о возможном введении нового пакета ограничительных мер сообщалось в связи с публикацией так называемого «кремлевского списка». Тогда Минфин США опубликовал перечень из 96 крупных российских предпринимателей и 114 чиновников.

11:28, 27 февраля, 2018
Александра Бобрович
318
0
#политика\n#США\n#санкции\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 

Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Строительная балка упала на детскую коляску в Ижевске

17:16, 21 февраля, 2018
17457

В Удмуртии сотрудники ФСБ задержали группу «обнальщиков»

16952
09:30, 22 февраля, 2018

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова завоевала золото Олимпийских Игр в Пхенчхане

8477
08:46, 23 февраля, 2018

Уроженка Удмуртии Алина Загитова на Олимпиаде установила мировой рекорд в короткой программе

7400
09:09, 21 февраля, 2018

Власти Удмуртии: Камский мост не должен повториться

5997
17:46, 20 февраля, 2018

Жительница Челябинска, которую перепутали в роддоме с другим ребенком, потребовала с медиков 10 млн рублей

19:12, 20 февраля, 2018
3317

Радиоактивный цезий подобрал на дороге водитель в Ямало-Ненецком округе

3103
19:03, 21 февраля, 2018

В России вступили в силу обновленные правила прохождения техосмотра

2448
09:58, 22 февраля, 2018

Выплаты при рождении первого ребенка не будут облагать налогом

2359
20:43, 23 февраля, 2018

В Ингушетии произошла поножовщина между чиновниками

2298
15:42, 22 февраля, 2018

Тренер сборной Чехии по хоккею заявил о судейской ошибке в игре с Россией

10:00, 24 февраля, 2018
9446

Одолев норвежцев, российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады-2018

3158
14:38, 21 февраля, 2018

Российская делегация: вторая допинг-проба Крушельницкого оказалась положительной

2467
16:29, 20 февраля, 2018

МОК озвучит решение о восстановлении Олимпийского комитета России 25 февраля

2234
18:00, 24 февраля, 2018

В Польше из-за морозов погибли более 45 человек

2227
17:36, 26 февраля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: паводок и «долболёд»

Удмуртия в минуту: планы Алины Загитовой и аномальные холода

26 февраля, 2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

22 февраля, 2018