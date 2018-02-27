СМИ: Минфин США пообещал ввести новые санкции против России в течение месяца

С таким заявлением выступил глава американского ведомства Стивен Мнучин.

Лос-Анджелес. США. Министерство финансов США пообещало ввести новые санкции против России в течение месяца. Как пишет Интерфакс со ссылкой на Bloomberg, с таким заявлением выступил глава американского ведомства Стивен Мнучин.

По информации издания, о новом пакете ограничительных мер американский министр финансов заговорил во время своего выступления в Калифорнийском университете. Выступая перед общественностью, он сказал, что санкции активно разрабатываются и скоро будут оглашены.

«Мы работаем над санкциями в отношении России, могу заверить, что процесс идет. <…> Ждите, санкции будут введены в ближайшие 30 дней», - приводит его слова издание.

Напомним, в последний раз речь о возможном введении нового пакета ограничительных мер сообщалось в связи с публикацией так называемого «кремлевского списка». Тогда Минфин США опубликовал перечень из 96 крупных российских предпринимателей и 114 чиновников.